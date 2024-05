Giuliana Morgen e Alex Malacarne são top-10 no Pan-Americano

Giuliana Morgen e Alex Malacarne conquistaram os melhores resultados entre os brasileiros da categoria sub-23 do XCO (Cross Country Olímpico) no Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike. No feminino, Morgen cruzou a linha de chegada na quinta colocação. Entre os homens, Malacarne acabou em sexto lugar. Outros atletas do Brasil também estiveram na prova, mas ficaram fora dos 10 melhores.

Na prova feminina, Giuliana Morgen fez as maiorias de suas parciais no top-5 e manteve a posição até fechar em 1h26min35s. A vitória do XCO feminino sub-23 foi da norte-americana Madigan Munro, com 1h21min17s. Mais de dois minutos atrás, a canadense Ella MacPhee levou a prata (1h23min40s), enquanto o bronze foi de Bailey Cioppa (1h25min49s), também dos Estados Unidos. Também brasileira, Iara Caetano ficou com a 12ª posição. Já Alex Malacarne teve um início de prova excelente. O brasileiro chegou a figurar na terceira posição, mas acabou perdendo força após a metade do percurso. Em sua conta pessoal no Instagram, ele justificou via story que sofreu uma queda na prova do XCC da última sexta-feira (10) e por isso sentiu a parte física.