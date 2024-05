Dobradinhas marcam chuva de medalhas no Ibero-Americano

Na versão masculina do lançamento de disco, Wellinton Fernandes da Cruz Filho fez 62,31m na última chance e conseguiu a medalha de ouro. O espanhol Diego Casas, que liderou boa parte da disputa, ficou com a prata marcando 61,91m. Mario Diaz, de Cuba, faturou o bronze fazendo 61,38m. Douglas Júnior ficou em oitavo com 57,79m.

Bronzes da noite

A primeira medalha da noite veio nos 400m com barreiras feminino. Chayanne da Silva teve bom início e chegou a liderar a prova. Ela acabou perdendo força perto da última curva e fechou com o bronze marcando 56s22. A porto-riquenha Grace Claxton foi a campeã (55s41) e Daniel Fra, da Espanha, levou a prata (55s73). Na versão masculina da prova, o Brasil não teve representantes na final.

Lucas Marcelino dos Santos conseguiu a marca para levar a medalha de bronze do salto em distância na quinta oportunidade. Com 7,91m, o brasileiro só ficou atrás do colombiano Arnovis de Jesus Dalmero (7,97m)e do uruguaio Emiliano Lasa (7,98m). Gabriel Boza só conseguiu duas marcas válidas e fechou em 7º lugar com 7,44m.

Somando 7.547 pontos, Felipe Vinícius dos Santos conquistou o bronze no decatlo do Ibero-Americano de Atletismo. O título ficou com o equatoriano Andy Preciado (7.913), enquanto a prata terminou com o chileno Santiago Ford (7.892). Pedro de Oliveira fechou em último lugar, com 6.145 pontos.

Sem final nos 400m

Nos 400m rasos masculino, o classificado para Paris-2024, Lucas Carvalho acabou sentindo durante a semifinal e não disputou a decisão. Lucas Vilar venceu bateria da semi, mas não disputou a final. No feminino, Anny Bassi terminou com a 4ª posição com 52s00. Tiffani Domingos Marinho chegou em 7º lugar marcando 54s07.