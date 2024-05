Pedro Samuel da Silva fica longe de vaga para Paris na luta livre

O fim da participação brasileira na seletiva olímpica de wrestling chegou com a participação de Pedro Samuel. Na categoria até 86 kg, o lutador precisava ficar entre os três melhores para carimbar sua vaga, tal como Giullia Penalber. Contudo, neste sábado (11), conquistou uma vitória em Istambul e uma derrota, que tirou suas possibilidades.

No Pré-Olímpico Mundial, não deu para Pedro Samuel buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Assim, o lutador brasileiro parou sua trajetória ainda nas oitavas de final, ou segunda rodada, da competição que englobava competidores de todos os continentes.

Na primeira luta, Pedro enfrentou Saad Amandar, do Marrocos e venceu por superioridade técnica (VSU), com um placar de 10 a 0. No entanto, no combate seguinte, encarou o italiano Aron Caneva, e perdeu por inferioridade técnica, com pontuação (VSU1). Dessa forma, o placar encerrou-se com 12 a 2 para o adversário de Pedro, que perdeu na luta seguinte para o finalista da competição. Magomed Ramazanov não só avançou para as semifinais, mas também carimbou seu passaporte com o desempenho que o colocou na final.