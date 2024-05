Origem do Dia das Mães: mulher que perdeu 10 filhos foi inspiração da data

O Dia das Mães, que é celebrado hoje (12) no Brasil, é uma tradição também em outros lugares do mundo. Na Grécia e Roma antiga já aconteciam celebrações à deusas relacionadas à fertilidade e à maternidade, mas a oficialização do evento como o conhecemos hoje é relativamente recente.

O primeiro Dia das Mães oficial foi celebrado em 26 de abril de 1910, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

A data foi instituída após cinco anos de uma campanha feita por Anna Jarvis. Desde 1905, ela tentava instituir um dia para celebrar as mães e honrar a memória de sua própria mãe, Ann Jarvis, uma ativista social.