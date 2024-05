Quad é quarto e juvenis brigam pelo bronze da Copa do Mundo

Leandro Pena e Ymanitu Silva terminaram com o quarto lugar do Quad na Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas por equipes. Neste sábado (11), os brasileiros acabaram superados pela Austrália na disputa pelo bronze. A equipe júnior vai brigar pela mesma medalha após perder a semifinal.

Na disputa do bronze da categoria Quad, Leandro Pena colocou o Brasil à frente ao bater Finn Broadbent, com um duplo 6/3. Em seguida, Heath Davidson buscou o empate para os australianos ao vencer Ymanitu Silva por 6/3 e 6/1. Nas duplas, Silva e Pena fizeram uma partida equilibrada contra Broadbent e Davidson, mas acabaram perdendo por 6/3, 4/6 e 10-4. Pela categoria júnior, Vitória Miranda cedeu vantagem para os adversários ao perder para Tomas Majetic com um duplo 6/3. Na segunda partida do confronto, Luiz Calixto tamém caiu diante de Charlie Cooper em 6/2 e 6/0. Por fim, nas duplas, os brasileiros diminuíram a vantagem com Calixto e Miranda, que venceram Sabina Czaus e Maximus Wong por 2 a 1 (6/4, 3/6 e 10-6). Eles voltam à quadra neste domingo (12), às 5h (horário de Brasília), para jogar contra a Austrália.