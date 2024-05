Fortaleza se reabilita no Brasileiro Feminino A2 com goleada

O Fortaleza voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 de futebol. Neste sábado (11), as Leoas cearenses golearam o Recanto, do Amazonas, por 7 a 0 e se recuperaram da derrota sofrida na última rodada. Em outros dois jogos da rodada, o Athletico venceu por 3 a 0 e o Sport empatou com 3B Sport em 2 a 2.

Não demorou muito para a vitória do Fortaleza começar a ser construída. Com cerca de 30 segundos de bola rolando, Natália abriu o placar no primeiro ataque. Não demorou 10 minutos para Bea ampliar para 2 a 0. Aos 18 da primeira etapa, Verenza fez o terceiro e encaminhou o triunfo. Na volta do intervalo, Bea balançou as redes novamente com dois minutos e transformou a vitória em goleada. Além disso, ela completou o hat-trick aos 33, marcando o sexto gol do Fortaleza. Antes disso, Pissaia havia marcado o quinto aos 18. Erika deu números finais nos acréscimos.