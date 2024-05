Time Brasil vai a Paris com 18 atletas na natação

Terminou neste sábado (11) a Seletiva Olímpica da natação no Rio de Janeiro. O último dia da disputa teve apenas os 50m e 800m livre, com Guilherme Caribé e Guilherme Costa, o Cachorrão, carimbando suas vagas. Assim, o Brasil terá 18 atletas na natação nos Jogos Olímpicos de Paris. Já na disputa do Troféu Brasil, a Unisanta, de Santos, ficou com o título geral.

Nos 800m livre masculino (índice de 7min51s65), Guilherme Costa confirmou o favoritismo na prova e venceu com o tempo de 7min53s04. Cachorrão já tinha uma marca de salvaguarda e confirmou neste sábado sua classificação para mais uma prova na Olimpíada. Eduardo Moraes (7min58s89) e Thiago Ruffini (8min00s99) completaram o pódio. Já na versão feminina da prova (índice de 8min26s71), Maria Fernanda Costa levou o ouro com 8min28s92, seguida por Gabrielle Roncatto (8min33s33). Beatriz Dizotti ficou em terceiro lugar (8min33s35).

Classificado nos 100m livre, Guilherme Caribé foi o campeão nos 50m livre (índice de 21s96) com um tempo de 21s88 e se garantiu para sua segunda prova em Paris. Luiz Gustavo Borges (22s05), Gustavo Henrique (22s18) e Pedro Spajari (22s18) completaram o pódio. Já no feminino (índice de 24s70), Lorrane Ferreira foi a vencedora da noite com 25s09. Stephanie Balduccini (25s24) e Ana Vieira (25s33) completaram o pódio.