Yuri Mansur é campeão do Grand Prix de Hamburgo de saltos

O cavaleiro brasileiro Yuri Mansur, montando na égua Miss Blue-Saint Blue Farm, faturou o tradicional Grand Prix de Hamburgo de saltos, competição internacional cinco estrelas realizada na Alemanha. O paulista de 44 anos de idade é um dos principais destaques do Brasil na modalidade e representou o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Dos 50 conjuntos presentes no evento, 14 superaram a primeira volta sem cometer faltas. Já na segunda tentativa, seis participantes voltaram a zerar o percurso em Hamburgo. No entanto, Yuri Mansur acabou com o título ao fechar o trajeto no tempo de 42s96. Ele superou o suíço Steve Guerdat, campeão olímpico nos Jogos de Londres-2012, que terminou em segundo lugar com a marca de 44s33. O alemão Andre Thieme fez 44s44 e completou o pódio em terceiro. "Essa vitória significa muito para mim: é a realização de um sonho", disse Yuri. A conquista foi a principal da parceria entre o cavaleiro e a égua Miss Blue-Saint Blue Farm e uma das maiores de toda a carreira do paulista. Ele é um dos candidatos à formação do Time Brasil de salto nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A lista de convocados será oficializada até dia 8 de julho, prazo limite da inscrição definitiva para o evento.