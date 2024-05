Brasil leva dois bronzes de duplas mistas no Aberto da Eslovênia

O Brasil garantiu duas medalhas no último dia do Aberto Paralímpico Fa40 da Eslovênia, competição que ocorreu em Laško. Primeiramente, a delegação brasileira foi ao pódio neste sábado (11) com Israel Stroh e Aline Meneses. Em seguida, Luiz Filipe Manara e Danielle Rauen também ficaram com bronze.

Na classe XD14, Israel e Aline bateram os britânicos Theo Bishop e Bly Twomey nas quartas por 3 sets a 1 (4/11, 11/8, 11/7 e 11/5). Contudo, no duelo da semifinal contra os franceses Clement Berthier e Morgan Caillaud, a dupla brasileira perdeu. Revés por 3 sets a 0 (3/11, 7/11 e 5/11), garantindo a terceira colocação.

Em duplas na classe XD17, Luiz Filipe Manara e Danielle Rauen também representaram o Brasil. Todavia, se despediram dos jogos nas semifinais. Logo após avançar na primeira colocação do grupo, a dupla não precisou ir na mesa nas quartas de final. Então, os brasileiros avançaram para enfrentar Maksyn Nikolenko e Iryna Shynkarova, dupla da Ucrânia. Com parciais de 8/11, 7/11 e 5/11, a dupla brasileira perdeu por 3 sets a 0 e ficou com bronze.