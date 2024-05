Como autonomia oficial dos carros elétricos pode colocar você em enrascada

"Os computadores de bordo dos carros usam formas similares para processar as informações provenientes dos sensores, para produzir as estimativas de consumo instantâneo, médio e prever a autonomia. No caso dos carros a combustão, o tempo de injeção do combustível, associado à forma pela qual você acelera o veículo, junto com o volume de combustível, fazem a tríplice para esse cálculo acontecer, de forma análoga ao elétrico, mas medimos o fluxo de corrente que sai da bateria, a quantidade de carga remanescente e, igualmente, a forma pela qual você está acelerando. Isso retorna ao motorista a estimativa de consumo do carro", explica Fabio Delatore, professor de Engenharia Elétrica da FEI (Fundação Educacional Inaciana).

É um cálculo mais complexo e que muda em tempo real, pois os sensores estão sempre conversando entre si. O gerenciamento da plataforma elétrica é mais sofisticado em alguns pontos.

"Há o Battery Management System (BMS), sistema que monitora diversas variáveis da autonomia. Ele está sempre ativo, coletando dados como o State of Charge (SOC) e State of Health (SOH), os estados de carga e saúde do sistema, além de parâmetros como energia e consumo, tudo para você ter garantia dos dados que vão indicar o estado da bateria", esmiúça Wanderlei Marinho, membro do Comitê de Veículos Elétricos e Híbridos da SAE BRASIL.

Autonomia de eletrificados é menor na estrada

Além da análise do gerenciamento de força, outros fatores impactam na autonomia indicada, o que reforça a necessidade de pensar no percurso como se fosse uma viagem de avião, calculando a autonomia antes de chegar ao ponto de não retorno.

"Quando se pensa no planejamento mais longo na estrada, tem que planejar previamente para tentar usar o máximo possível da autonomia. Na cidade, pode-se conviver melhor", indica Gustavo Noronha, diretor de Eletromobilidade da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva).