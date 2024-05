Gabriel Araújo faz melhor tempo da temporada no Meeting do RJ

Outros destaques

O Meeting também contou com a presença de Daniel Xavier Mendes, da classe S6 (limitação físico-motora). O nadador competiu em três provas: 100m livre (1min07s92), 100m costas (1min29s42) e 50m livre (33s21). Outra nadadora com índice para Paris e que nadou em casa foi Lídia Cruz, da classe S4 (limitação físico-motora). Ela completou os 100m livre em 1min30s32. Também caiu na água para os 50m livre (41s29) e para os 50m costas (57s18).

Já no halterofilismo, Gustavo Amaral, na categoria acima de 107kg, destacou-se ao levantar 240kg e conquistar a medalha de ouro. "O Meeting é muito importante porque dá a oportunidade de desenvolver a técnica e melhorar os resultados, abre portas para novos atletas. Para mim, é especial, porque foi a primeira competição em que eu quebrei recorde. Tive essa oportunidade em São Paulo, em dezembro de 2022. Ao longo do meu desenvolvimento como atleta, o Meeting contribuiu para o meu alavancamento de carga", afirmou o halterofilista carioca.

Já na pista de atletismo, Victória Salerno, da classe T35 (paralisia cerebral), teve a oportunidade de pela primeira vez sair do estado de São Paulo e competir no Meeting. Para a jovem, que começou no esporte pela Escola Paralímpica de Esportes do CPB, toda competição é um ensino. "Sinto que estar no Rio de Janeiro e no meio de tantos atletas renomados pode colaborar para minha melhora dentro do alto rendimento", concluiu a velocista.

Lucas Lima brilha em Fortaleza

No Meeting Paralímpico de Fortaleza, Lucas Lima do Nascimento, da classe T11 (deficiência visual), registrou o que seria a nona melhor marca mundial do ano no salto em distância: 5,14m. Embora seja a nona do mundo entre as 15 registradas pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) em 2024, a distância registrada por Lucas não é válida internacionalmente, pois a competição não atende a alguns critérios exigidos pela entidade.