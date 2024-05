Palmeiras faz 6 a 0 no Santos pelo Brasileiro Feminino

Que chocolate! Na partida válida pela 10ª do Brasileiro Feminino de futebol, o Palmeiras aplicou 6 a 0 sobre o Santos e se manteve na segunda colocação geral do torneio. O resultado foi a maior goleada da história do Clássico da Saudade no futebol feminino. Nos outros jogos que aconteceram neste sábado (11), Ferroviária e Real Brasília também venceram seus respectivos adversários.

A maior destaque do Verdão foi a atacante Amanda Gutierres, autora de três gols no confronto. Agora, ela disparou na artilharia do Brasileiro Feminino, com 12 tentos em 10 jogos disputados. Leticia Ferreira, Juliete e Taina Maranhão completaram a goleada. O Palmeiras alcançou a marca de 22 pontos e permaneceu à frente da Ferroviária, que ocupa o terceiro lugar com 21. Já o Santos, segue na zona de rebaixamento com seis derrotas em nove partidas. https://twitter.com/Palmeiras_FEM/status/1789398200350076960