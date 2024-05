Da tragédia gaúcha ao recorde em MT: a saga de Almir Júnior

Na semana que passou, Almir Júnior estava em Porto Alegre. Com um barco e ao lado de amigos, ajudou a socorrer e a resgatar vítimas da enchente. Ficou praticamente dez dias sem treinar. Teve dúvidas se devia viajar para competir ou não. Mas viajou, encontrou com a família, que vive no interior do Mato Grosso, mas que foi para Cuiabá assisti-lo. Ele tirou forças sabe-se lá de onde para vencer a prova do salto triplo do Campeonato Ibero-Americano. A marca de 17,31 m foi a melhor feita por ele em cinco anos. Além disso, ele quebrou o recorde da competição.

"Eu saí de casa para fazer isso. Estava num momento muito difícil no Rio Grande do Sul. Tive que fazer uma escolha, tive que vir pra cá para poder fazer o que eu trabalhei, botar em prática esses dois anos de preparação. Eu vim aqui fazer a minha parte. O que eu sei fazer é isso. Trazer um pouco de alegria para o meu estado, para o meu povo, que me acolheu desde os 15 anos. Então, eu não podia deixar de vir aqui fazer o que eu sei, poder inspirar pessoas e pedir para vocês que sigam ajudando. Tem muita gente precisando. É isso! O recorde é nosso", afirmou Almir Júnior depois de comemorar a vitória com a bandeira do Rio Grande do Sul.