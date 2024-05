Orlando Luz cai em qualifying pela quinta vez seguida

O brasileiro Orlando Luz perdeu para o francês Pierre Hughes Herbert por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1), na manhã desta segunda-feira (13), e caiu na primeira rodada do qualifying do forte Challenger de Bordeaux, na França. É a quinta vez consecutiva que o tenista não consegue avançar à chave principal de um torneio do circuito.

Número 359 do mundo, Orlando Luz teve um duelo de dois sets distintos contra o 140º colocado do ranking mundial. O primeiro foi recheado de quebras. O brasileiro saltou a frente com um break no terceiro game e chegou a 3/1, mas o francês venceu quatro games seguidos, com duas quebras, e abriu 5/3.

Ao longo desses quatro games vencidos por Herbert, Orlandinho venceu apenas três dos 16 pontos disputados. O brasileiro conseguiu devolver o break no nono game e, com 5/4 contra, sacou para empatar o jogo em seguida. No entanto, Orlando não conseguiu sustentar seu serviço e sofreu a quebra outra vez, perdendo a parcial por 6/4.