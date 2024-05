Zé Roberto define lista de 14 jogadoras para a estreia da VNL

O técnico José Roberto Guimarães definiu nesta segunda-feira (13) a lista de 14 jogadoras para a estreia da seleção brasileira de vôlei feminino na Liga das Nações. A equipe fará sua primeira partida na VNL 2024 contra o Canadá nesta terça-feira (14), às 21h (horário de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

Foram convocadas as levantadoras Macris e Roberta; a oposta Kisy; as ponteiras Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergmann, Pri Daroit e Rosamaria; as centrais Carol, Diana, Júlia Kudiess e Luzia; e as líberos Natinha e Nyeme. A grande novidade na lista é a presença de Luzia, que estava treinando com a equipe em Saquarema após ser convidada por Zé Roberto.

Das jogadoras convocadas para a fase de treinamento, Thaisa, Lorenne e Tainara não estarão presentes no primeiro jogo. Elas, porém, foram selecionadas por José Roberto Guimarães e poderão ser relacionadas nas próximas partidas desta primeira semana, assim como a jovem ponteira Helena, que também treinava como convidada.