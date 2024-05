Felipe Meligeni avança no quali do Challenger de Turim

O brasileiro Felipe Meligeni (132º) derrotou o italiano Gianluca Mager (266º) por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1), na manhã desta segunda-feira (13), e avançou para a segunda rodada do qualifying do Challenger de Turim de tênis, na Itália. Agora, ele está a uma nova vitória de se garantir na chave principal do torneio.

Atualmente na 132ª colocação do ranking mundial, Felipe Meligeni é o principal cabeça de chave do quali. O brasileiro chegou a ter desvantagem no primeiro set, sendo quebrado no terceiro game, mas empatou na sequência e conseguiu um no break no décimo game, vencendo por 6/4. Já no segundo set, Meligeni foi dominante e ganhou por 6/1.

Com o resultado, o brasileiro assegurou-se na segunda e última rodada do qualifying. Agora, ele enfrentará o também italiano Andrea Pellegrino (164º), que é o sétimo cabeça de chave do quali. Pellegrino passou por Denis Spiridon (1162º) em 6/2 e 6/4 na estreia. O duelo deve acontecer nesta terça-feira (14), ainda sem horário definido.