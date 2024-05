Karen Olimpio e Ulan Galinski conquistam top-5 no Pan de MTB

Karen Olimpio e Ulan Galinski ficaram no top-5 da disputa do cross-country olímpico (XCO) do Campeonato Pan-Americano de ciclismo mountain bike, em Midway, nos Estados Unidos, neste domingo (12). Karen ficou em quarto lugar na disputa feminina, a pouco mais de um minuto do pódio, enquanto Ulan foi quinto colocado no masculino, a apenas dois segundos da medalha de bronze.

Ulan Galinski concluiu a prova masculina com 1h21min17s, muito perto de um lugar no pódio. O estadunidense Christopher Blevins foi o primeiro colocado com 1h19min35s, enquanto o mexicano Adair Prieto foi o segundo com 1h21min02s e o canadense Gunnar Holmgren acabou na terceira posição, com 1h21min16s. O colombiano Diego Alfonso Arias foi o quarto colocado, com 1h21min16s.

Outro brasileiro na disputa do XCO masculino no Pan-Americano de ciclismo mountain bike, Gustavo Xavier ficou na sétima colocação, marcando 1h21min56s. Nicolas Raphael Machado foi o 36º, com 1h32min07s. Ao todo, 54 atletas participaram da prova, sendo que seis deles não finalizaram o percurso completo.