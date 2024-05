Debinha marca e Kansas City mantém liderança da NWSL

Debinha foi a única brasileira a atuar no jogo no Kansas. Agora, a atacante esteve presente em cinco dos nove jogos da equipe na temporada - esteve fora de quatro por lesão. A atacante Bia Zaneratto e a zagueira Lauren não jogaram pelo lado do Kansas, enquanto a meio-campista Kerolin segue fora do North Carolina se recuperamento de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Com a vitória, o Kansas City Current chegou aos 21 pontos na NWSL e se manteve na liderança da competição. Invicta, a equipe tem a mesma pontuação do Orlando Pride, mas está a frente pelo saldo de gols. O North Carolina Courage, por outro lado, tem 12 pontos, aparecendo na sexta colocação. Há 14 equipes na liga, sendo que as oito melhores avançam aos playoffs.

Outras brasileiras em ação

Outras três brasileiras atuaram pela rodada de domingo da NWSL. Andressa Alves deu o passe para o gol de Paige Nielsen aos 52 minutos do segundo tempo na vitória do Houston Dash sobre o Angel City por 1 a 0, fora de casa. Foi a primeira vitória do Houston após cinco resultados negativos. A equipe chegou aos nove pontos e subiu para a décima colocação geral.

A lateral Bruninha foi titular no empate entre o Gotham e San Diego Wave, por 1 a 1. Ela saiu de campo amarelada, já aos 41 minutos da segunda etapa. A meio-campista Júlia Bianchi, por outro lado, entrou nos acréscimos do segundo tempo na vitória do Chicago Red Stars sobre o Utah Royals por 3 a 1. O Chicago é o quinto colocado da NWSL com 16 pontos, enquanto o Gotham é o sétimo com 12 pontos.