Peixes mortos no entorno do Beira-Rio: fotos mostram estádio após enchente

Vista do CT Parque Gigante, na orla do Guaíba, onde o alagamento persiste; já a água que tomava o estádio-Beira Rio baixou. Imagem: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Vale lembrar que diversas divisões do futebol sofreram alterações por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, sem interrupções nos campeonatos apesar do apelo de alguns dos clubes.

Pela Série C, Caxias, São José e Ypiranga tiveram jogos adiados. Na Série D, os representantes gaúchos são: Avenida, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. Times gaúchos também tiveram seus jogos adiados em todas as divisões do futebol feminino e em competições de categorias de base.

Vista das ruas no Bairro Menino Deus cobertas de lama, perto do Estádio Beira-Rio Imagem: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO