Bruninho acerta com o Vôlei Renata por duas temporadas

"Cresci aqui, minha família mora aqui desde sempre. Vim morar aqui com 12 anos e fiquei até os 19, antes de ir para Florianópolis, onde me tornei profissional. Tenho muitos amigos. O Taquaral, apesar de começar na Fonte, foi, durante anos, minha segunda casa, atuei muito lá. Poder retornar é muito especial, emocionante. Momento que certamente vai ficar marcado. Não vejo a hora de entrar naquele ginásio lotado", acrescenta.

Currículo campeão

No Brasil, Bruno conquistou sete Superligas e uma Copa Brasil por equipes como Unisul, Cimed, RJX e Taubaté. No volei italiano, também levou seu DNA vencedor atuando pelo Lube Civitanova e Modena, sua última equipe. Nas sete temporadas que esteve na Itália, foi bicampeão nacional, campeão europeu, campeão mundial, entre outras conquistas.

"Sou um cara competitivo, apesar das coisas que conquistei, agora com 37 anos, mais experiente, mas venho com um objetivo. A gente sabe da dificuldade, do equilíbrio que é o voleibol masculino, tanto em seleções quanto em clubes, a própria trajetória do Vôlei Renata na Superliga mostra isso, mas o meu sonho seria poder conquistar um título de Superliga pela cidade e é para isso que a gente vai trabalhar", complementa.

Além de campeão olímpico na Rio-2016, Bruninho tem outras duas pratas olímpicas (Pequim-2008 e Londres-2012). Pela seleção, ele ainda é campeão mundial, bicampeão da Copa do Mundo, tetracampeão da Liga Mundial, campeão da Liga das Nações e heptacampeão sul-americano. Depois da apresentação, o levantador retorna para Saquarema para seguir a preparação com o time comandado por Bernardinho para a Liga das Nações 2024. A estreia do Brasil será contra Cuba, no próximo dia 21 (terça-feira).