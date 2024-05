Akio e mais 23 disputarão o Olympic Qualifier Series de Xangai

Na próxima quinta-feira (16), os principais skatistas do mundo estarão reunidos em Xangai, na China, para a disputa do Olympic Qualifier Series. Assim, este será o penúltimo evento classificatório para a Olimpíada de Paris, que ocorre entre julho e agosto. Então, nomes como Augusto Akio, Pedro Barros, Raicca Ventura e Yndiara Asp, são alguns dos atletas que irão representar o time brasileiro. Todos os 24 atletas nacionais (único país com limite máximo de representantes) visam garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos.

Nomes do Park

Como parte da preparação para o evento, a Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) promoveu uma pré-temporada, entre os dias 8 e 12 de maio. No Park, os 12 nomes que integram a Seleção estiveram no treinamento. Dora Varella, Isadora Pacheco, Fernanda Tonissi, Raicca Ventura, Victoria Bassi e Yndiara Asp são as representantes no feminino. Além disso, Augusto Akio, Luigi Cini, Murilo Peres, Pedro Barros, Pedro Carvalho e Pedro Quintas são os nomes dos competidores entre os homens.

Atualmente o melhor colocado entre os brasileiros no ranking mundial, Augusto Akio é um dos nomes mais fortes para confirmar presença em Paris. Japinha, como é conhecido, é o atual campeão do STU National, além de ter conquistado a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, ano passado.