Cássio acerta com o Cruzeiro e discute rescisão com Corinthians

Internamente, a cúpula alvinegra vê Cássio irredutível em relação a sua saída para o Cruzeiro. "Só se a torcida convencer o Cássio a ficar, mas acho isso difícil de acontecer", disse uma fonte do Corinthians ao blog.

Cássio perdeu a posição para Carlos Miguel no Corinthians e chegou a chorar em entrevista após a sua última participação no gol do Timão, na derrota para o Argentinos Jrs, fora de casa, pela Sul-Americana.

O goleiro revelou que até se tratou com psicólogos por causa da pressão que sofre por ser ídolo do clube.