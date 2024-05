Brasil conquista mais 10 medalhas no Ibero-Americano

Já nos 3000m com obstáculos, o Brasil conseguiu uma excelente dobradinha na prova feminina. Tatiane Raquel da Silva e Simone Ferraz levaram o ouro e a prata, respectivamente, com os tempos de 9min46s25 e 9min52s93. Ambas seguem vivas na busca pela classificação olímpica através do ranking mundial. A porto-riquenha Alondra Negron (10min01s19) acabou com o bronze.

Mais medalhas

Nos 100m rasos feminino, Vitória Rosa venceu sua bateria de semifinal com facilidade (tempo de 11s23) e garantiu seu lugar na decisão da prova. Já na disputa por medalhas, ela conquistou a prata, fechando em 11s23 e ficando atrás da porto-riquenha Gladymar Torres (11s21). Ángela Tenorio, do Equador, foi bronze com 11s26. Lorraine Martins, por sua vez, caiu ainda na semi com a marca baixa de 11s69.

Já no salto com vara, Beatriz Chagas completou sua participação na final na quarta posição. Sua melhor marca foi um 4,25m, obtida na segunda tentativa. Quem levou o ouro foi a venezuelana Robeilys Peinado, fechando em 4,40m sem cometer nenhum erro ao longo da prova. Na sequência, a espanhola Andrea San José e a colombiana Katherin Ibarbo terminaram nas segunda e terceira colocações, respectivamente.

Na decisão do lançamento de martelo masculino, Allan Wolski teve o melhor desempenho do Brasil na prova e finalizou em quinto lugar. Ele atingiu a marca de 71,89m na sua sexta e última tentativa. Logo abaixo, Alencar Chagas acabou na nona colocação, com 67,69m. O campeão foi o chileno Humberto Mansilla (75,08m), atual medalhista de ouro do Sul-Americano, seguido do porto-riquenho Jerome Ernesto Llanos e do cubano Ronald Zayas.