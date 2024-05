Paineiras, Pinheiros e Sesi abrem com vitória na Liga Nacional

A unidade da Vila Leopoldina do Sesi-SP, na capital paulista, sediou a abertura da terceira etapa da Liga Nacional de polo aquático masculino. No primeiro de dois dias de competição, Paineiras, Pinheiros e Sesi estrearam com vitória no torneio. Eles retornarão à piscina neste sábado (11), a partir das 10h, no horário de Brasília-DF.

Abrindo a disputa em São Paulo, o Pinheiros bateu a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) pelo placar de 15 a 12. O artilheiro do time no confronto foi Iosse Alonso, com quatro gols marcados, seguido de Esteban Corsi e Marcelo Franco, que anotaram três tentos cada um. Eduardo de Paula foi o destaque da ABDA com também quatro gols, que enfrentará amanhã o Fluminense, às 10h. Já o ECP, encara o Sesi, às 12h30. Falando em Sesi, os mandantes da terceira etapa da Liga Nacional iniciaram sua participação com um triunfo por 9 a 7 contra o Paulistano. Por fim, no terceiro e último confronto do dia, o Paineiras superou o Fluminense pelo placar de 13 a 11. O Tricolor é o único time não-paulista presente na competição, já que o Flamengo está folgando na etapa e voltará às piscinas no próximo campeonato.