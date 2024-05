Dupla brasileira se aproxima do top-10 no Mundial de Nacra 17

Foi dada a largada para a fase final do Campeonato Mundial da classe Nacra 17. Na competição realizada em La Grande Motte, na França, o Brasil conta com um barco guiado por João Siemsen e Marina Arndt. Nesta sexta-feira (10), nas primeiras regatas da flotilha de ouro, eles conseguiram subir duas posições e agora aparecem em 12º lugar na classificação geral.

Na última quinta-feira (9), a dupla brasileira conseguiu retomar a 14ª posição após uma boa performance. Nas três regatas disputadas nesta sexta, João Siemsen e Marina Arndt conseguiram um 4º lugar como melhor resultado. Nas outras duas corridas, chegaram na 14ª posição e 17ª posição, cuja a última foi o pior resultado deles até aqui e acabou descartado na tabela. Com os resultados, os brasileiros saltaram da 14ª para a 12ª posição. Em 12 regatas disputadas, eles somam 84 pontos perdidos. A diferença para a Nova Zelândia, 10ª colocada, é de apenas 8 pontos. A Itália lidera e também conta com uma embarcação em terceiro, com 27 e 40 pontos, respectivamente. Uma dupla britânica está em segundo com 31. Ainda estão previstas mais cinco corridas antes da Regata da Medalha.