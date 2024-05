Tainá Paixão estreia bem e Corinthians vence o Sesi pela LBF

A atleta de 32 anos, e que estava atuando no Samara SGEU, da Rússia, terminou seu primeiro jogo com a camisa do Timão com 11 pontos, sete rebotes, seis assistências e três roubos de bola, ficando próxima de atingir um triplo-duplo. Outra destaque do Corinthians foi a experiente pivô Clarissa dos Santos, dona de 12 pontos, 13 rebotes e duas assistências. Já do lado do Sesi, a capitã Érika De Souza finalizou com 10 pontos e 11 rebotes.

Com o triunfo, o Timão se consolidou na zona de classificação ao mata-mata da LBF. O alvinegro possui a campanha de sete vitórias e sete derrotas, um resultado positivo a menos que o Blumenau, time catarinense que ocupa o sexto lugar. Mesmo com o revés, o Sesi Araraquara segue na liderança geral do torneio, porém com 16 partidas disputadas no total.