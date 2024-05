Miguel Hidalgo fica no top-10 na etapa de Yokohama de triatlo

A etapa de Yokohama da série mundial de triatlo e paratriatlo aconteceu entre a noite de ontem e a madrugada deste sábado (11). Por lá, seis brasileiros estiveram presentes nas disputas. O destaque ficou para os resultados de Miguel Hidalgo, sétimo lugar no masculino elite, e Djenyfer Arnold, que ficou em oitavo no feminino. Eles lideram o Brasil no ranking mundial da modalidade, e estão praticamente garantidos em Paris 2024.

A prova do triatlo foi dividida em três etapas, sendo elas: 1500 metros de nado livre, 40,5 quilômetros de bicicleta e 10 quilômetros de corrida. Na disputa entre os homens, Miguel Hidalgo completou a primeira prova em 17min46s, em oitavo lugar. Na bike, perdeu tempo devido a um acidente no pelotão, e fez o tempo de 54min09s. O brasileiro, então, fez uma ótima corrida para recuperar as primeiras posições. Com o segundo melhor tempo entre os atletas, ele percorreu os 10km em 29min28s e alcançou a 7ª colocação geral com 1h42min38s.

Em primeiro lugar ficou o norte-americano Morgan Pearson, que completou as três etapas em 1h42min05s. Sete segundos atrás veio o australiano Matthew Hauser, enquanto o outro australiano, Luke William finalizou o pódio com 1h42min20s. Por fim, vale destacar que Miguel Hidalgo foi o único sul-americano a disputar a etapa de Yokohama da série mundial de triatlo masculina.