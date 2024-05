Seleção Feminina é convocada para amistosos no Nordeste

A Seleção Feminina de futebol foi convocada para os amistosos contra a Jamaica nesta sexta-feira (10). Em coletiva de imprensa, o técnico Arthur Elias anunciou a lista das 26 jogadoras que representarão o Brasil durante a Data FIFA, que ocorrerá entre os dias 27 de maio e 4 de junho. As partidas contra as jamaicanas serão realizadas em Pernambuco e na Bahia.

As Guerreiras do Brasil têm seu primeiro compromisso contra a Jamaica agendado para o dia 1º de junho, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). Em seguida, o segundo confronto está marcado para o dia 4, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Os horários dos confrontos ainda não foram divulgados e as vendas de ingressos começam na próxima segunda-feira (13). "A gente enfrenta uma seleção que tem feito bons jogos, fez uma excelente Copa do Mundo e vai ser um bom teste para as Olimpíadas", afirmou o treinador. Os amistosos vão marcar o reencontro da Seleção Feminina contra a Jamaica desde o Mundial da Austrália e da Nova Zelândia. Naquela oportunidade, as jamaicanas arrancaram um empate e eliminaram o Brasil na fase de grupos. Dentre as novidades na lista do treinador, destacam-se Byanca Brasil, que não era convocada desde 2017, quando teve sua primeira oportunidade de participar de um período de treinamentos com a Seleção. Além disso, a goleira Natascha, eleita a Jogadora do Mês de março do Brasileirão Feminino, também vai fazer parte da equipe. A última convocação da arqueira aconteceu em 2023, durante um período de treinamentos na Granja Comary.