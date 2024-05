Quad joga pelo bronze na Copa do Mundo; Juvenil vai à semi

A equipe brasileira do Quad vai disputar a medalha de bronze na Copa do Mundo de Tênis em Cadeira de Rodas por equipes. No torneio realizado em Antalya, na Turquia, Leandro Pena e Ymanitu Silva perderam na semifinal para os donos da casa por 2 a 1. Já o time júnior avançou à semi da categoria ao derrotar a Bélgica. Nas chaves de reclassificação, masculino e feminino open também venceram.

Na categoria Quad, o Brasil saiu na frente dos anfitriões com Leandro Pena derrotando Ugur Altinel, com 6/1 e 6/3. Entretanto, os turcos buscaram o empate com Ahmet Kaplan superando Ymanitu Silva em 7/6 e 6/0. A virada dos adversários foi conquistada nas duplas, com mais um triunfo por 2 a 0 e parciais de 6/1 e 6/0. Ymanitu Silva e Leandro Pena voltam à quadra neste sábado (11) em busca da medalha de bronze. Os adversários serão da equipe da Austrália, que foi segunda colocada na fase de grupos e perdeu para o Chile na outra semifinal.