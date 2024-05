Kayky Mota confirma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris

Mais um nome definido na delegação da natação brasileira nos Jogos Olímpicos Paris-2024. Kayky Mota venceu a final dos 100m borboleta nesta sexta-feira (10) na Seletiva Olímpica da natação no Rio de Janeiro. Dessa forma, o nadador do Pinheiros garantiu a classificação para sua primeira Olimpíada. Já nos 200m costas masculino, Nick Albiero ganhou mais uma medalha de ouro, mas ficou a alguns décimos de segundos do índice olímpico da prova.

Kayky Mota já tinha um tempo de salvaguarda feito antes da Seletiva Olímpica com os 51s43 que registrou no Mundial de 2023. Assim, ele apenas não iria a Paris caso dois atletas ficassem a sua frente na final com tempos abaixo do índice olímpico de 51s67. Na decisão, Kayky venceu a prova com um tempo de 52s56 para confirmar sua classificação para os Jogos Olímpicos. Vinicius Lanza ficou em segundo lugar (52s63), com Guilherme Rosolen na terceira posição (52s65).

Já classificado para os Jogos Olímpicos nos 200m borboleta, Nick Albiero tentou a classificação também nos 200m costas (índice de 1min57s50). Para isso, ele teria que melhorar quase um segundo da sua melhor marca pessoal. Na final desta sexta-feira, Nick fez um tempo de 1min59s26 para levar a medalha de ouro, mas sem a vaga olímpica. Samuel Lopes (2min00s69) e Léo de Deus (2min01s32) completaram o pódio.