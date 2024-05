Brasil passa por cima dos Estados Unidos no Desafio de goalball

Anota a placa! No Desafio Internacional de goalball masculino, realizado no CT do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo, o Brasil derrotou os Estados Unidos pelo placar elástico de 11 a 3. A partida amistosa serve como preparação de ambos os países para os Jogos Paralímpicos de Paris-2024, que iniciarão no dia 28 de agosto.

O jogo No início da partida, os Estados Unidos saíram na frente logo nos primeiros minutos, com gol de Cristian King. Mais tarde, o Brasil empatou na cobrança de uma penalidade, batida por Emerson. Os brasileiros seguiram tendo mais oportunidades de marcar no restante da parcial. No entanto, o time verde-amarelo esbarrou em uma grande atuação defensiva de King, que manteve o empate até o intervalo. No início da segunda etapa, os norte-americanos cometeram um erro bobo de posse de bola e acabaram anotando um gol contra. Logo depois, em uma linda cobrança de penalidade, André Dantas ampliou a vantagem brasileira para 3 a 1. Os Estados Unidos marcaram em seguida, mas o próprio André fez mais um. Ele estava em uma noite inspirada e anotou o seu terceiro tento no Desafio e o quinto do Brasil. Por fim, Parazinho (duas vezes), Paulinho (duas vezes), Emerson e Misael fecharam a grande vitória do país no goalball por 11 a 3.