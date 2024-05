Duplas do Brasil avançam no Para Open de tênis de mesa de Lasko

Fora da Eslovênia

Outras três duplas brasileiras competiram nesta sexta-feira, mas foram eliminadas do Aberto Paralímpico da Eslovênia de tênis de mesa. Paulo Salmin e Israel Stroh pararam nas quartas de final da classe MD14 masculina, após derrota diante dos tailandeses Rungroj/Phisit por 3 a 1 (5-11, 11-2, 2-11 e 6-11).

Por outro lado, no MD18 masculino, Luiz Filipe Manara e Claudio Massad perderam todas as partidas do grupo 4, e pararam na primeira fase. Por fim, na classe mista XD17, Sophia Kelmer e Lucas Carvalho venceram uma e perderam duas partidas no grupo 3, e se despediram do torneio.