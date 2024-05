Sem Ary Borges, Racing soma terceira partida sem vencer

O Racing Louisville entrou em campo para mais uma rodada da série classificatória da NWSL, liga de futebol feminino dos Estados Unidos. Na partida desta sexta-feira (10) contra o Washington Spirit, a equipe do Kentucky não contou com a brasileira Ary Borges. No duelo realizado no Lynn Family Stadium, as donas da casa saíram derrotadas por 2 a 1. Bethune e Milliet (contra) marcara para o Spirit ainda no primeiro tempo, enquanto Savannah DeMelo descontou para o Racing antes do intervalo.

Com o revés, o Racing chega a sua terceira partida sem vencer na NWSL. Anteriormente ao jogo desta sexta, a equipe vinha de um empate com Sky Blue e uma derrota contra o Orlando Pride. Agora, o time aparece em 10º lugar, somando 8 pontos em oito rodadas disputadas. Por outro lado, o triunfo ajudou o Washington Spirit a se reabilitar na competição após derrota na última rodada para o Portland Thorns, assim como ajudou na manutenção da briga pela liderança. A equipe agora está em terceiro lugar com 18 pontos. A pontuação é a mesma do Orlando Pride e KC Current, que ainda jogam nesta rodada.