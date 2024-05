Caribé e Lorrane lideram eliminatórias dos 50m livre

O último dia da Seletiva Olímpica de natação terá apenas quatro provas. Neste sábado (11), os atletas caem na água para disputar os 50m livre e os 800m livre tanto no masculino, como no feminino. Nas eliminatórias, Guilherme Caribé e Lorrane Ferreira foram os mais rápidos nos 50m livre e vão nadar na raia central na final.

Nos 50m livre a Seletiva Olímpica conta com uma ausência importante. Ainda não recuperado da série de cirurgias que fez desde o ano passado, Bruno Fratus não participa da competição. Uma série de atletas inscritos já nadaram abaixo do índice olímpico (21s96). O mais rápido nas eliminatórias foi Guilherme Caribé com 22s17, seguido por Pedro Spajari com 22s21. Já na versão feminina da prova, Lorrane Ferreira ficou em primeiro lugar com 25s18. Lorrane disputou a prova em Tóquio, mas terá que abaixar a sua marca pessoal para conseguir o índice de Paris que é de 24s70.

Além disso, os 800m livre são disputados no sistema de final direta, com os atletas com os piores tempos de balizamento nadando pela manhã e os oito melhores na sessão das finais. No masculino, Guilherme Costa, o Cachorrão, já tem um tempo de salvaguarda nos 800m livre. Ele disse em entrevista ao OTD que a existe a possibilidade dele não nadar essa prova em Paris, para focar nos 200m e 400m livre. Mesmo assim, Cachorrão está pré-qualificado e também estaria apto a disputar a prova de águas abertas nos Jogos Olímpicos.