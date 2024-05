Conheça a única arena construída em Paris para a Olimpíada

Não precisa ser atleta profissional para usar as instalações da arena. Isso porque ela conta com duas quadras dedicadas a alunos de escolas da região. Além de poder sediar diversas competições esportivas, a instalação também vai receber conferências e espetáculos de música.

Capacidade da nova arena de Paris

A capacidade é de receber até 8.000 pessoas. E o público é acolhido por bancos feitos com 70 toneladas de plástico reciclado. Ao todo, a estrutura, que será a casa do Paris Basketball, teve como matéria-prima 900 toneladas de 944 produtos diferentes.

O símbolo da pegada sustentável da instalação é o aço reciclado que serve de acabamento para a arena. No teto de 1.700 m2 fica um jardim, além de painéis solares que alimentam uma usina geotérmica, erguida no subsolo do ginásio. É esse conjunto que alimenta a estrutura de climatização da arena. O sistema promete ter trabalho durante a Olimpíada, quando as temperaturas devem estar próximas dos 40º.

Durante a Paralimpíada, a arena vai sediar o halterofilismo e o para-badminton. É possível chegar ao local por meio de cinco linhas de ônibus, além de bonde e metrô.