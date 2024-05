Nick Albiero escolhe o Brasil para ir à sua primeira Olimpíada

Ciclo completo

Quando era nadador, Arthur Albiero não chegou perto de uma Olimpíada, mas competia em alto nível no Brasil, representando o Minas Tênis Clube por cinco anos. E foi o clube mineiro que abriu as portas para Nick Albiero vir ao país. "O Sérgio Onha Marques, head coach do Minas, é meu amigo de infância. Então isso foi uma das coisas que ajudou a fazer o Nick vir pra cá, na estrutura de um clube de ponta como o Minas".

Nick Albiero se mudou para o Brasil na metade do ano passado. Desde então, o nadador tem trabalhado para se adaptar no país. Mas todas as dificuldades foram esquecidas após a conquista da vaga olímpica. "Tem sido um ano maluco. Aprendi bastante mas tem sido difícil. Mas agora vejo que tudo valeu a pena e estou muito animado em representar esse grande pedaço de mim e da minha família", disse Nick em entrevista ao Olimpíada Todo Dia.

Espaço para melhora

Na disputa dos 200m borboleta, Nick Albiero mostrou que queria o índice olímpico logo nas eliminatórias, onde não segurou e abriu quase quatro segundos de vantagem para o segundo colocado. Na final, o atleta puxou forte nos primeiros 100 metros e conseguiu manter a intensidade no final para fechar a prova em 1min55s52. "Foi uma prova boa, estava me sentindo bem, mas comecei a morrer um pouco no fim. Então acho que ainda tenho o que melhorar até Paris e espero ir muito melhor lá", comentou Nick.

Já o Coach Albiero disse que gostou do início de prova, mas achou que dava para ir melhor na terceira piscina. "Depois que ele recebeu a medalha, ele foi e me deu um abraço, com algumas lágrimas. E ele falou: não foi uma boa prova, tem muito a melhorar ainda. E eu falei que depois conversamos mais sobre isso", disse o treinador. "O importante é isso, sempre tem margem para melhorar e é importante o atleta saber que sempre pode mais", completou.