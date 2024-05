Gol polêmico e de milhões: venda de Endrick ao Real chega aos R$ 260 mi

O valor de quase R$ 260 milhões ainda pode aumentar. Endrick deve se apresentar no Real Madrid em julho, mas pode se despedir do Palmeiras em junho já que pode ser convocado para a Copa América. Seja como for, ele terá a oportunidade de marcar mais cinco gols e garantir outro bônus ao clube ainda neste mês. O Alviverde tem pela frente Independiente del Valle, Criciúma, Botafogo-SP, Vasco e San Lorenzo em maio.

Comemoração causou polêmica

Após marcar o terceiro gol do Palmeiras, Endrick repetiu a comemoração 'Kong' — ele já havia feito na vitória do Alviverde sobre o Independiente del Valle. A imitação a 'King Kong' não pegou bem com os jogadores do Liverpool-URU.

O camisa 9 tentou evitar a discussão. Confrontado pelos rivais, Endrick pulou a placa de publicidade e se isolou do restante do bolo. Ele, no entanto, acabou recebendo o cartão amarelo e deixou o campo em seguida, substituído por Flaco López.

Após o jogo, Endrick falou sobre a comemoração e a confusão. "Muito feliz com gol, assistência e vitória. É o gesto que faço, fiz também no jogo passado contra o Del Valle, foi muito bem visto. Foi do lado da torcida deles, acharam que foi provocação, consegui falar em espanhol um pouco com eles. O camisa 3 entendeu bem, o 7 não entendeu muito. Não [ouvi insultos racistas]. Foi um jogo maravilhoso", disse ao Paramount+.

Palmeiras atropela o Liverpool-URU

O Palmeiras atropelou o Liverpool-URU na noite desta quinta-feira (9). Fora de casa, o Verdão venceu por 5 a 0, com gols de Raphael Veiga (duas vezes), Endrick, Rony e Gustavo Gómez.