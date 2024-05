Cassio Rippel melhora marca mas fica de fora

O brasileiro Cassio Rippel encerrou, neste sábado (11), a sua participação na Copa do Mundo de Baku de tiro esportivo, no Azerbaijão. O atleta do Brasil disputou o segundo evento da carabina três posições 50m, melhorou a sua marca, mas não conseguiu avançar à final da competição. Ele anotou 580 pontos e ficou na 42ª posição.

A eliminatória masculina da carabina três posições 50m contou com 64 atletas nesta segunda etapa da Copa do Mundo. Cada um deles realizou duas séries de dez disparos nas posições ajoelhado, deitado e em pé. Cassio Rippel começou bem e marcou 196 pontos ajoelhado e 196 pontos deitado, dando esperanças de poder ficar entre os oito primeiros colocados e se classificar à final. No entanto, nas séries em pé, ele marcou 188 pontos e despencou na tabela geral.

O oitavo e último classificado à final foi o finlandês Aleksi Leppa, com 588 pontos, oito a mais que o brasileiro. Já o primeiro colocado na eliminatória foi o australiano Alexander Schmirl, com 593. Por fim, na final do torneio, o chinês Yukun Liu atingiu a pontuação de 468,9, estabeleceu o novo recorde mundial e ficou com o ouro da Copa do Mundo de Baku de tiro esportivo.