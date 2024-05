Rufino e Tofalini fazem dobradinha no Mundial de paracanoagem

O Brasil nó alto do pódio e com seus paratletas ouvindo o hino. Assim, Fernando Rufino e Igor Tofalini repetiram a dobradinha dos últimos Mundiais de paracanoagem na prova VL2 200m. Pelo terceiro ano seguido, a dupla não vê adversários à frente e sobe nos degraus mais altos do pódio. O Caubói de Aço levou o tricampeonato e somou sua sétima medalha em Mundial.

Logo após conquistar um bronze na KL2 200m, Fernando Rufino foi mais uma vez ao pódio em Szeged, na Hungria, no Mundial de paracanoagem. Dessa vez, o brasileiro recebeu a medalha de ouro pelo tempo de 50s59 na prova VL2 200m. Mas, o paratleta não foi sozinho, teve a companhia de Igor Tofalini, que ficou com a prata ao cruzar a linha 61 centésimos de segundo atrás, anotando 51s20. Rufino foi medalhista de ouro nesta prova nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020. A terceira colocação ficou com Steven Haxton, dos Estados Unidos.

Todavia, Rufino e Tofalini não foram os únicos paratletas do país a conquistarem medalhas no sábado (11). Carlos Glenndel Moreira disputou a final A do VL1 200m, finalizou com o segundo melhor tempo e garantiu a medalha de prata para o Brasil.