Quinteto do Brasil conquista prata inédita em Copa do Mundo

As leoas brasileiras estão rugindo bem alto e com fome de medalhas na ginástica rítmica. Neste sábado (11), o quinteto brasileiro conquistou a prata na etapa de Portimão da Copa do Mundo, em Portugal. A conquista inédita veio na prova geral, somando a apresentação dos cinco arcos com a das três fitas e duas boas. Além disso, o conjunto garantiu final nos dois aparelhos e duas atletas, Babi Domingos e Geovanna "Jojô" Santos, foram para a final das maças.

O quinteto do Brasil começou a temporada da Copa do Mundo de ginástica rítmica com um pódio. Assim, a primeira medalha do ano foi de prata no conjunto geral. Na soma das duas apresentações, as leoas ficaram com 68,850 pontos e tiveram o melhor resultado da história em uma etapa. Desse modo, ficaram atrás apenas do quinteto espanhol que alcançou 70,300 pontos. O bronze foi para a França, com 65,050 pontos.