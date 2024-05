Filha de Ana Maria se sente 'boicotada' pela Globo: 'Não podemos aparecer'

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, em entrevista à revista IstoÉ Gente:

Mariana diz que hoje se sente "boicotada" pela TV Globo. "A gente podia ir direto lá, [agora] as pessoas não podem mais aparecer, as crianças não podem, tem que ter um monte de autorização. Antes a gente aparecia, fazia sempre declarações no Natal, no Ano Novo, aniversários, e, de repente, ficou uma coisa oculta", disse.