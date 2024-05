Matheus Correa é ouro na marcha atlética do Ibero-Americano

O segundo dia do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, sediado em Cuiabá, começou com o Brasil no lugar mais alto do pódio. Pouco tempo depois do sol raiar, Matheus Correa se sagrou campeão da marcha atlética de 20km masculina. Além do ouro, o marchador catarinense igualou o recorde da competição, estabelecido há 20 anos atrás. Na versão feminina da prova, Gabriel Muniz levou a medalha de bronze.

Matheus Correa completou as 20 voltas do percurso montado ao lado do estádio do Centro de Treinamento da Universidade Federal em 1h23min51s. A marca é a mesma feita pelo equatoriano Jefferson Pérez, que bateu o recorde da competição na Cidade de Guatemala, no México, em 2002. O espanhol Alvaro Lopez levou prata, com 1h24min32s. Em seguida, ficou o peruano Luis Henry Campos, fazendo 1h24min54s para faturar o bronze. Outro brasileiro na prova, Max Batista chegou em quinto lugar (1h25min35s). "Eu queria fazer 1h24min15s, minha marca do Troféu Brasil do ano passado, nesse mesmo percurso. Fiz 1h23min51s e o meu objetivo foi cumprido. Consegui uma boa pontuação para o Ranking Mundial. Eu vinha na frente, fazendo 4min15, 4min12 por quilômetro, mas o espanhol apertou e começou a puxar e fez 4min03. Cheguei nele e fiz muito bem a penúltima volta. Segurei na última para chegar em segurança", disse Matheus Correa.