Brasileiros avançam às semis do Futures de Pingtan

Brasil nas semis! Na madrugada deste sábado (11), duas duplas brasileiras se classificaram às semifinais do Futures de Pingtan de vôlei de praia, na China. No feminino, Julhia Perandre e Marcela Mattoso passaram em 1º lugar do grupo D e venceram a dupla australiana Phillips e Alchin nas quartas de final. Por outro lado, no masculino, Pedro Oliveira e Henrique Camboim bateram os donos da casa Wu Jiaxin e Ha Likejiang, garantindo o top-4.

Os jogos

Após furar o qualificatório na sexta-feira (9), e vencer as duas primeiras partidas do grupo D, Julhia Perandre e Marcela Mattoso mantiveram o 100% de aproveitamento em Pingtan. Elas fecharam a primeira fase no primeiro lugar e se classificaram diretamente para as quartas de final. Por lá, venceram confortavelmente a dupla Phillips e Alchin por 2 a 0 (21-13 e 21-16). Assim, eles disputarão as semifinais do torneio diante da dupla chinesa . Bai e Wang, na madrugada deste domingo (12). Em caso de vitória, jogarão a vitória contra o vencedor do confronto entre as italianas Bianchin/Scampoli e Matauatu/Lawac, de Vanuatu.

Por sua vez, os brasileiros Pedro Oliveira e Henrique Camboim jogaram duas vezes neste sábado. Como a dupla ficou no segundo lugar de sua chave, tiveram de jogar a repescagem do torneio. Os adversários, então, foram os canadenses Abrams e Pickett, mas não foram um problema para a equipe do Brasil. Assim, triunfo por 2 a 0, com parciais de 21-16 e 21-17. Na sequência, venceram de virada contra os chineses, e donos da casa, Wu Jiaxin/Ha Likejiang por 2 a 1, com parciais de 15-21, 21-16 e 15-9.