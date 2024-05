Bia Haddad cai na segunda rodada do WTA 1000 de Roma

Com duas tenistas de alto nível em quadra, a partida se mostrou bastante equilibrada do começo ao fim. Na primeira parcial, Bia Haddad largou à frente com uma run de 3-0, e uma quebra de serviço. No entanto, Keys conseguiu devolver bem os saques da brasileira para reagir e virar o confronto em 6-4.

No segundo set, Haddad melhorou bastante no seu primeiro saque, com 91% de aproveitamento nos pontos do primeiro serviço, e impôs o ritmo na partida. Mesmo assim, o empate nas parciais veio com emoção. Isso porque a brasileira sofreu uma quebra de saque no nono game, no qual poderia ter fechado o set. No entanto, Bia manteve um mental forte e devolveu a quebra na disputa seguinte para igualar o confronto.

Assim, a decisão ficou para o terceiro set. Por lá, as duas tenistas trocaram incríveis cinco quebras de serviço seguidas (2-3). Até que Madison Keys, então, venceu o primeiro game enquanto sacava e abriu 4-2 na partida. No sétimo game veio a primeira vitória de Haddad em serviços próprios. No entanto, a brasileira não conseguiu manter consistência e sofreu a quarta quebra no último game, perdendo de 6-3.

Próximo confronto

Com a derrota, Beatriz Haddad está fora do WTA 1000 de Roma. Por outro lado, Madison Keys terá pela frente a romena Sorana Cîrstea, 32ª do ranking. A tenista da Romênia venceu sua partida diante da número 6 do mundo Markéta Vondroušová, da República Tcheca, por 2 a 0 (7-6 e 6-3). O confronto está previsto para acontecer nesta segunda-feira (13), mas ainda não tem horário definido.