Tite escala Flamengo com novidade; Corinthians vai com três zagueiros

Flamengo e Corinthians estão escalados para o duelo deste sábado (11), às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Pressionado no cargo, o técnico Tite arma o Flamengo com novidades. O garoto Lorran será titular. Recuperado de lesão, Arrascaeta fica no banco.

O Rubro-Negro está escalado com: Rossi, Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz, Lorran e Gerson; Everton Cebolinha e Pedro.