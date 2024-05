Nauana Silva perde a disputa pelo bronze e fica em 5º em Astana

O segundo dia de disputas do Grand Slam de Astana de judô aconteceu neste sábado (11), no Cazaquistão. Por lá, quatro brasileiras foram aos tatames pela fase qualificatória, mas não conseguiram avançar às semifinais no torneio. Nauana Silva (63kg) foi a judoca que chegou mais perto das medalhas, mas ficou no quinto lugar da competição.

A medalha escapou

Trigésima sétima colocada do ranking mundial, Nauana Silva estreiou com uma vitória diante da chinesa Jing Tang (25ª), por um waza-ari. Na sequência, passou pela romena Florentina Ivanescu (30ª), com três shidos. Assim, ela disputou a vaga à semifinal da categoria até 63kg contra a a croata Iva Oberan (21ª).No entanto, a brasileira acabou perdendo por três shidos.

A derrota jogou Nauana para o quadro de repescagem e, por lá, esteve perto da medalha de bronze. Na primeira rodada, ela passou pela russa Kamila Badurova (34ª) com um waza-ari. Com o triunfo, ela lutou diante da japonesa Minami Aono (92ª) valendo o terceiro lugar do Grand Slam de judô de Astana, mas acabou perdendo com um osae-komi.