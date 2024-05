Isaquias Queiroz fatura o ouro no C1 500m da Copa do Mundo

Então, Isaquias cruzou com o tempo de 1min45s88, melhorando a marca de 1min50s91 que anotou na semifinal. Assim, fechou com 1s40 mais rápido Serghei Tarnovschi, da Moldávia, e 1s90 do que seu irmão, Oleg Tarnovschi.

Na mesma prova, outro brasileiro competiu e fechou com a segunda colocação na final B. Gabriel Assunção foi, acima de tudo, competitivo contra o polonês Juliusz Kitewski, terminando a quatro décimos do rival europeu. O vencedor fez 1min48s60 e o brasileiro, 1min49s.

Além disso, Gabriel fez parceira, na mesma distância, para a prova do C2, com Mateus Nunes. Fizeram 1min42s60, concluindo a final B com a quarta colocação. Na final A, Alexey Korovashkov e Ivan Shtyl venceram com 1min37s03.

Isaquias e Mateus também competiram nas eliminatórias do C1 1000m, com a primeira colocação na terceira bateria e o 4º na segunda, respectivamente. Os dois competem na semifinal de amanhã.