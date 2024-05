Organizadas do Flamengo cercam carros de jogadores e protestam no Ninho

Imagem: Reprodução / X do jornalista Wesley Ramon

Cerca de 80 integrantes de organizadas do Flamengo estiveram na porta do CT Ninho do Urubu nesta sexta-feira (10), cercaram os carros dos jogadores, fizeram ameaças e protestos num clima tenso, de muito empurra-empurra e discussão.

O que aconteceu

Veículos em que estavam Arrascaeta, De la Cruz, Viña e Everton Cebolinha foram alguns dos alvos. No caso de De la Cruz, o uruguaio foi, em parte, poupado das cobranças.

Cebolinha e Viña chegaram a abrir o vidro, mas diante do forte tumulto, precisaram acelerar o carro enquanto os seguranças tentavam conter os torcedores.