Thiago Wild avança em Madri e aguarda possível duelo contra Alcaraz

Thiago Wild está na terceira rodada do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Na manhã desta sexta-feira (26), o tenista paranaense 63º do ranking da ATP enfrentou o italiano Lorenzo Musetti na sua segunda partida do torneio. O número 1 do Brasil fez mais um grande jogo e venceu o adversário por 2 sets a 0 com um duplo 6-4. Esta é a sexta vitória brasileira no torneio em seis jogos disputados.

O jogo

Como era de se esperar, a partida foi marcada por um grande equilíbrio entre os dois tenistas. O primeiro set começou com os sacadores prevalecendo sem dificuldades. Esta tendência se estendeu durante praticamente toda a parcial, com exceção do quinto e quarto game, os quais decidiram o lado vencedor. No quarto game, Wild conseguiu salvar dois break-points para empatar em 2-2. Na sequência, o brasileiro abriu 40-0 no saque adversário e quebrou o serviço na terceira tentativa que teve. Assim, o paranaense manteve a consistência e administrou a vantagem para abrir 1 a 0.

A segunda parcial não foi muito diferente da anterior. Novamente, os sacadores começaram confirmando seus serviços mas, desta vez, com alguns apertos. Logo no primeiro game, Wild teve uma oportunidade de quebra, mas não conseguiu aproveitá-la. No oitavo game, foi a vez do brasileiro se defender e salvar um break-point. Logo em seguida, ele pressionou Musetti e conquistou a segunda quebra em toda a partida. Assim, o brasileiro sacou em vantagem para fechar a partida, salvou novo break-point e selou a vitória no segundo match-point.