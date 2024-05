Possenti aprova salvaguarda, mas se preocupa com revezamentos

"Existem justificativas para os dois modelos. Uma delas é o atleta aprender a lidar com a pressão. Na seletiva única você precisa fazer o resultado na hora que tem que ser feito, na hora certa. Isso é um ponto importante para a natação e para o alto rendimento. Em contrapartida, a gente tem que lidar com a nossa realidade. Você pegar uma seletiva única nos Estados Unidos é uma coisa, mas você está num país onde você tem apenas seis atletas que nadaram para salvaguarda, é você restringir ao máximo a participação", avalia o treinador, que mostra preocupação com os revezamentos.

"Hoje com o número de atletas com índice, você não consegue participar dos revezamentos. Temos cinco revezamentos classificados, consequentemente dez vagas de 'relay only' (atletas que nadam apenas revezamento e não precisam ter índice), e não temos dez caras com índice", se preocupa Fernando Possenti, que, entretanto, acredita que essa situação tem tudo para ser mudada durante a Seletiva Olímpica de natação.

Revezamentos sob risco

"Se a conta não fechar (tivermos pelo menos dois atletas com índice por prova), vai ter revezamento que o Brasil não vai nadar. Essa possibilidade é real porque você não pode levar mais de dez 'relay only'. Acho que não vai acontecer? Acho que não vai. Espero que tenhamos mais cinco, seis atletas fazendo índice para podermos compor os melhores revezamentos", acredita Fernando Possenti, que, com esses argumentos, explica o motivo pelo qual não concorda com seletiva única no Brasil.

"Seletiva única é desproporcional num país como o nosso. É pouco, mas eu ainda celebro porque atingimos a equidade. Temos três homens e três mulheres com índice. Antigamente seriam seis homens", acredita.